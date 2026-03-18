RFV Beppe Dossena sicuro: "Viola, prenditi la Coppa. Fagioli chieda di più a se stesso"

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Intervenuto durante lo “Speciale Conference League” andato in onda questa sera su Firenzeviola.it, l’ex giocatore Beppe Dossena ha commentato così il momento della Fiorentina alla luce della vittoria di Cremona e a poche ore dalla sfida di Conference con il Rakow: “La stagione della Fiorentina è davvero un mistero: che una squadra che ha fatto così bene in passato ora sia così in difficoltà è incredibile. E’ vero che i fiorentini hanno sempre una pagina più del libro e si vanno sempre a cercare problemi… ma adesso la Fiorentina deve andare a prendersi questa coppa. La squadra non è male anche se dentro il gruppo ci deve essere stato qualcosa che non ha funzionato”.

C’è un giocatore della Fiorentina che sembra rinato con la cura Vanoli?

“La differenza con la scorsa stagione è stato il basso rendimento di Kean. Un anno fa ogni pallone sporco diventava un gol o un’occasione. Ci sta che le difficoltà della squadra dipendano anche da lì. Ma anche Fagioli dovrebbe chiedere molto di più a se stesso. Sembra retorica ma in momenti come questi tutti devono dare di più”.