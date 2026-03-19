La Germania dirama le convocazioni: Gosens ancora assente dalla lista
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Julian Nagelsmann, CT della nazionale tedesca ha reso note la lista dei convocati. Tra i calciatori selezionati non figura il terzino sinistro della Fiorentina, Robin Gosens.
L'ultima convocazione dell'ex Union Berlino con la Germania è stata nel giugno dello scorso anno in occasione della semifinale di Nations League contro il Portogallo, persa per 2-1, in cui il tedesco giocò solo 30'. Di seguito la lista completa:
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