Fratini: "Costruirei la squadra su Kean. Conference? Credo nel sogno"

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Michele Fratini, intermediario di mercato ed esperto di calcio internazionale è stato ospite durante la trasmissione "Palla al Centro" in onda oggi su Radio FirenzeViola. Ecco le sue dichirazioni: "Martinelli alla Sampdoria sta già dimostrando qualcosa, è un 2006, si sta facendo le ossa, il giovane deve giocare per dimostrare chi è. Secondo me dalla Serie A alla Serie B c’è una categoria, io lo farei giocare un altro anno lì. Io andrei su Perin, mi piacciono i portieri che vanno incontro al pallone”.

Che ne pensa della partita di domani di Conference?

“Abbiamo vinto 2-1 sudando tanto, anche Vanoli non mette mai la stessa formazione, sicuramente valorizzerà la rosa. Io sono convinto che possiamo andare avanti, mi piacerebbe e voglio sognare il centenario con la vittoria della Conference”.

Cosa ne pensa di Kean?

“Kean, classe 2000, stiamo parlando di uno degli attaccanti più forte al mondo, io sono contento di averlo, io con tutto il rispetto il prossimo anno faccio la squadra per Kean perché l’attaccante deve segnare e lui i gol li sa fare, quando parte è fortissimo, io Kean lo tengo perché attaccanti come lui è difficile trovarli e lo sognano tutti a partire dal Milan. I giocatori forti dobbiamo tenerli”.

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