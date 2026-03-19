Calamai: "Italia, che debacle in Europa: la Fiorentina deve essere l'emblema della Serie A"
Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento in casa viola e di Rakow-Fiorentina, gara di ritorno degli ottavi di Conference League in programma stasera alle 18.45: "Non abbiamo più squadre italiane in Champions, una vera e propria debacle. Stasera, dopo Roma-Bologna, ci resterà una sola squadra in Europa League. E allora vi dico che la brutta, triste e modesta Fiorentina, alla fine, se dovesse andare avanti in Conference, potrebbe diventare il simbolo e l'emblema del calcio italiano.
Un movimento che non può neanche immaginare di avere la quinta squadra in Champions, per i disastri fatti. E allora in questo finale di stagione, perché non prenderci questo ruolo? Per far questo la Fiorentina deve andare avanti, intanto battere i polacchi, non solo per Firenze ma anche per il calcio italiano".
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