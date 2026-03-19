Viareggio Cup, la Pistoiese riprende la Fiorentina: finisce 1-1, si va ai rigori

Viareggio Cup, la Pistoiese riprende la Fiorentina: finisce 1-1, si va ai rigori
Oggi alle 16:23Primo Piano
di Redazione FV

Si deciderà ai calci di rigore la semifinalista uscente dal quarto di finale tra Fiorentina e Pistoiese, in questa edizione della Viareggio Cup. Al Viola Park, le due compagini under 18 terminano infatti sull'1-1 i tempi regolamentari, dopo che la squadra di Capparella era passata in vantaggio con Melani chiudendo il primo tempo avanti di una rete. A sette minuti dalla fine, però, ecco il pareggio arancione con Lorenzi. Il punteggio non cambia dopo i cinque minuti di recupero: la sfida si deciderà a breve ai calci di rigore.