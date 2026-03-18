RFV Martorelli: "Servono cessioni ma non azzerare tutto. Piccoli? Lo terrei"

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L'agente Giocondo Martorelli, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro". Ecco le sue dichiarazioni: "Buttare via tutto a fine anno non è mai corretto, anche in una situazione così negativa da parte della squadra. In questo momento è difficile capire chi poter salvare oggi però esistono le potenzialità. Sicuramente io sarei di fare delle cessioni, non poche, però il tutto no perché ci sono dei giocatori che dimostrano di essere ancora oggi validi per un progetto futuro. È bastato inserire tre/quattro elementi a gennaio che portassero voglia e sacrificio e da gennaio ad oggi dei miglioramenti ci sono stati. Paratici sarà attento da capire chi potrà essere ancora utile ed inserire anche tanti altri nuovi per costruire una squadra di livello importante”.

Cosa ne pensa di Piccoli?

“Io avevo scommesso molto su Piccoli, ho riconosciuto che è stato al di sotto delle sue potenzialità però essendo ancora giovane ed avendo ancora la voglia, ha ancora possibilità di migliorare e io continuerei a crederci e a lavorarci. Spero che in queste ultime partite possa dimostrare di essere all’altezza di quello che è stato investito da parte della società”.

Cosa ne pensa di Vanoli?

“Non è facile arrivare con una squadra ultima in classifica, una squadra che non aveva fame e che non entrava nemmeno in partita. Da qui alla fine saranno i dirigenti a capire se andare su un allenatore che ha più esperienza oppure no. Ad oggi a Vanoli li riconosco che ha fatto bene, però poi bisogna capire se può essere determinante”.

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