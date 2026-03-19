Contatto Paratici-Maresca per la panchina viola: l'ex Chelsea aspetta il City

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La Fiorentina si muove in anticipo sul futuro. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Fabio Paratici ha avviato un contatto telefonico informale con Enzo Maresca, presentandogli l’idea di un progetto tecnico per la prossima stagione e chiedendogli almeno di riflettere su un possibile approdo in Toscana. Il successo contro la Cremonese ha restituito respiro e spinto il club a guardare oltre l’immediato, ma arrivare al tecnico resta un'impresa complicata. Maresca infatti sembra voler aspettare opportunità dalla Premier League, anche se li molto dipenderà dal futuro di Josep Guardiola al Manchester City: in caso di addio, Maresca infatti sarebbe tra i principali candidati alla successione.

In Italia invece Maresca prenderebbe in considerazione proposte da Juventus e Napoli. Spalletti e Conte però sono saldi sulle proprie panchine e probabilmente nessuno dei due cambierà. Altrimenti la scelta ricadrebbe sull'aspettare una panchina in Premier League. Per ora quello viola resta un tentativo ambizioso, più vicino a una suggestione che a una prospettiva concreta.