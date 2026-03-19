RFV Bertolotto sul Rakow: "A Sosnowiec c'è grande eccitazione, loro ci credono"

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Alberto Bertolotto, giornalista del quotidiano polacco Przeglad Sportowy, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso per presentare la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Rakow e Fiorentina. Queste le sue parole: "A Rakow ci credono. Con il 2-1 per loro è tutto aperto, c'è grande entusiasmo. Biglietti tutti esauriti, ci sarà il record di un'affluenza per una partita europea per i rossoblù. Qui si parla di continuo della Fiorentina, c'è un'attesa spasmodica, tenendo anche in considerazione che il Rakow ha poca esperienza europea, ha esordito in competizioni Uefa soltanto nel 2023. Quindi l'atmosfera sarà da grande serate. In Polonia c'è una grande considerazione della Fiorentina, hanno tutti seguito la vittoria dei viola a Cremona. Ma c'è proprio una grande eccitazione in città, diciamo che all'estero ci si interessa più dell'avversario mentre in Italia si tende solo a pensare ai club propri".

Bertolotto ci ha parlato anche di Łukasz Tomczyk, tecnico del Rakow: "Lui ha fatto benissimo col Polonia Bytom, squadra molto vicina a Sosnowiec. Lì aveva colpito tutti, tant'è che il Rakow si è fiondato su di lui quando ha perso Papszun. Tomczyk ha portato il Bytom dalla terza serie alla massima serie, poi è tornato a 'casa' perché lui è di Częstochowa, quindi è uno del Rakow. Sta facendo bene nonostante la sconfitta in campionato contro il Gornik, è un profilo interessante che fa parte della nuova ondata di tecnici polacchi".