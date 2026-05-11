RFV Pucci (ACCVC): "Crediamo in questa proprietà grazie a Paratici, se va via cosa rimane?"

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Filippo Pucci, presidente dell'ACCVC, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per commentare il momento della Fiorentina: "E' arrivato il momento di farsi un'idea chiara perché dobbiamo salvarci da una mediocrità che dura da 10 anni. Siamo di fronte ad una realtà in cui ci siamo salvati e messo da parte questa stagione ma da quello che è uscito in queste ore sul direttore sportivo mi pongo una domanda sulla credibilità della Fiornetina perché se dopo 4 mesi dall'arrivo di Paratici possa già andare via significa che la società non ha credibilità. Non è pensabile una cosa del genere, questo uomo di mercato osannato per la sua grande esperienza non è mai statop presentato da questa proprietà. Tanto che sembrava l'espressione di un'altra proprietà, se così non è perché se ne va? Non sarebbero tutti dispiaciuti in questo caso? Evidentemente no. Sono comunque voci attendibili, dei pensieri mi vengono a me come tutti i tifosi. Il giocattolo è rotto con l'ambiente, nessuno crede nella proprietà se non per Paratici, ma se salta anche lui cosa rimane? Facciano chiarezza. In una stagione come questa che abbiamo fatto il fegato grosso, le prime parole di un presidente sono le congratulazioni? Queste sono reazioni non da presidente, la nostra cultura non è questa".

Nessuno si è scusato? "A quello ci siamo abituati. Sono manifestazioni folkloristiche i post e la maglia, sarebbero state sufficienti tre parole di dedica al presidnete Commisso e basta. Noi siamo stati sempre orgogliosi di essere fiorentini ed invece ci siamo appiattiti. Con questi dieci anni di mediocrità rischiamo di perdere la memoria storica di quello che è la Fiornetina per abituarci alla mediocrità. Se così fosse inutile rifare lo stadio per 40mila persone, basta la capienza di ora. C'è bisogno di una scossa in questa piazza".