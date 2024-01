PRUZZO A RFV, Non credo in Belotti, Gudmundsson...

FirenzeViola.it

Roberto Pruzzo a Radio FirenzeViola

L'ex viola Roberto Pruzzo ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro". Ecco le sue parole.

Cosa ne pensa di Belotti in viola?

"Belotti a Roma ha avuto solo risultati deludenti, è un bene per tutti se cambia ambiente. Avrà la voglia di cercare la svolta per riprendersi un po', speriamo che questa idea funzioni e porti risultati. Non so se riuscirà a fare il titolare, ma può scattare qualcosa nonostante la delusione pesante delle sue aspettative a Roma. Ad inizio anno era partito bene prima che arrivasse Lukaku, però poi in venti partite non ha fatto altro anche a causa di cambi modulo e allenatore. La Fiorentina non ha bisogno di giocatori e attaccanti generosi, la punta deve risolvere le partite e non credo che in questo momento Belotti possa essere una garanzia, anche Nzola e Beltran non è semplice che si adeguino a un'altro attaccante e a un cambio modulo".

Gudmundsson vale davvero trenta milioni?

"Secondo me non li vale, ma non è l'unico a valere così tanto in questo mercato impazzito e in questo preciso momento. Venne pagato dal Genoa veramente poco e hanno avuto la bravura nel trovare un calciatore che sarebbe potuto crescere e valere tanto. Il Genoa è difficile che lo venda adesso anche perché stanno cambiando gli obiettivi del club vedendo i risultati dopo che si sono allontanti da zone pericolose, avvicinandosi alla metà della classifica. Potrebbe fare vari ruoli, è un calciatore duttile che potrebbe fare la punta, il ruolo di Beltran o l'esterno".

Un pensiero su Beltran?

"Non è una prima punta, è un rifinitore, un trequatista, ha bisogno ancora di ambientarsi ed adattarsi, merita fiducia perché anche se a volte è leggero e si perde sentendo la pressione, ha mostrato diverse cose belle in campo".