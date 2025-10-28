Prosegue la diretta di Radio FirenzeViola:adesso c'è "Palla al centro"!
Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi insieme a Costantino Nicoletti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche, dalle 19:00 alle 20:45, "CalcioPiù on Air" a cura della redazione di CalcioPiù. E infine dalle 21 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.
I dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Keandi Angelo Giorgetti
Ernesto Paolillo: "Continuerei con Pioli. Il grande problema del calcio italiano? Gli stadi, parte tutto da lì"
Mario TeneraniUn punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Tommaso LoretoIl Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
