RFV Pillon: "Sull'1-1 c'è stata una reazione mentale. La squadra non si è sciolta"

Giuseppe Pillon, detto Bepi, ex allenatore di Empoli e Genoa, tra le altre, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando delle reazione mentale che ieri la squadra ha avuto e dei suoi interpreti: "La vittoria dà più energia che fatica, a livello mentale c'è più tranquillità e serenità. Dopo l'1-1 c'è stata una reazione mentale importante, perchè hai recuparato e vinto la partita, mentre contro il Sassuolo, sullo stesso risultato, la squadra si è sciolta".

Ieri sera come ha visto Kean?

"Kean è un giocatore che non puoi togliere dalla squadra, perché ha caretteristiche che gli altri non hanno. E' un giocatore che deve giocare nelle partite importanti, come quella contro il Verona. E' una partita che dirà molto".

Che tipo di attaccante metterebbe di fianco a Kean?

"Questo è compito dell'allenatore, però chiaro che se ho un attaccante forte e basta, gioco con una sola punta, se invece ne ho due forti gioco con quei due".

Come vede la coppia Gudmundsson-Kean?

"Bisogna vedere cosa chiede l'allenatore da loro. Se io lavoro con loro tutta la settimana, ho le idee chiare su quello che devo fare. Vanoli deve gestire questa situazione e credo lo possa fare bene".

Cosa pensa di Fagioli?

"Lui dice che non ci si vede nel ruolo di play. Può fare anche la mezzala, ha le caratteristiche per fare quel ruolo, sia lui che Nicolussi Caviglia le hanno. Loro troveranno una soluzione con l'allentore, poi si deve capire cosa ha in mente Vanoli, si può giocare anche con il doppio play. Si deve vedere come vuole impostare la partita".

