Con Radio FirenzeViola per ritrovare il sorriso: ora c'è "Ganzamente in Viola"

Proseguiranno fino alle 21.30 le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso e fino alle 20:00 ci sarà "Ganzamente in Viola" con Costantino Nicoletti e Alberto Di Chiara e le incursioni del G e dei suoi personaggi cult per ritrovare il sorriso e un po' di leggerezza. Dalle 20:00 alle 20:50 ci sarà il "Brivido Viola" a cura della redazione del "Brivido Sportivo" ed infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38 per approfondire tutti i temi di giornata sulla Fiorentina.

Per ascoltarci streaming (anche in video) CLICCA QUI! Oppure potrete seguirci in tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Per chi è in auto può ascoltare via DAB.