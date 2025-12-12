RFV Sacchetti: "Comuzzo deve essere titolare. Alla Viola mancano 2/3 giocatori"

vedi letture

Luigi Sacchetti, ex centrocampista della Fiorentina e allenatore, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di “Palla al centro”. Ecco le sue parole: "Ieri sera finalmente ho visto qualcosa di buono. Non è un disastro, per me la Fiorentina non pensava di ritrovarsi in questa situazione e non essendo abituata sta facendo fatica a venirne fuori. Ovviamente ci sono anche problemi di equilibrio nella squadra, però ieri ho visto qualche giocatore messo nel posto giusto. Ho visto una squadra un po' più dinamica e reattiva. Per me Comuzzo deve giocare sempre, dà energia, spinta, aggressività. Lui serve perchè la difesa della Fiorentina è un po' commpassata. Ho visto Nicolussi Caviglia che dà un po' di dinamismo, ha il lancio lungo, si muove molto. Però manca chi fa l'incontrista".

Il timore è che la Conference sia ingannevole e che non sia un test provante al 100%

"Io non guardo la partita e la vittoria contro la Dinamo Kyev, io mi riferisco ai calciatori in campo che hanno dato qualcosa di diverso. Quando gioca Fagioli mi addormento, mentre vedere Nicolussi Caviglia l'ho visto meglio. D'altra parte manca uno che faccia legna, un'incontrista. E' una squadra che gioca bene quando ha la palla, che si difende bene quando è tutta dietro, ma in situazioni di gioco normale non c'è nessuno che vada a rompere il gioco avversario. Mancano due/tre giocatori a questa squadra. Non che quelli che ci sono non siano buoni, ma mi dà l'idea che insieme non facciano squadra".

Ascolta il podcast per l'intervista completa