Da "Firenze in campo" al sociale e tanto altro: segui anche domani le nostre dirette!
Anche domani, sabato 13 dicembre, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta saranno Ludovico Mauro e Anna Dini con "Firenze in campo" dalle ore 14:00 alle ore 16:00, quando arriverà il "Viola Weekend" con Francesco Benvenuti. Dalle 18:00 alle 19:00, invece, spazio a "Tutti in campo", trasmissione per il sociale a cura di Andrea Mori e Andrea Di Salvo. Nell'ora successiva, fino alle 20:00, il consueto appuntamento con "100 anni di passione viola", curato dal Museo Fiorentina che ripercorre la storia del club viola. Mentre dalle 20:00 alle 20:50 ecco "Made in Viola", un'ora dedicata interamente al settore giovanile della Fiorentina con Andrea Giannattasio in conduzione, prima che "Extra Viola" concluda il nostro palinsesto, andando in onda anche su RTV38.
Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!
