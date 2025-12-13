La lunga giornata di dirette di Radio Firenzeviola: il programma di oggi

Oggi alle 07:30Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola che alla vigilia della sfida contro il Verona offre un ampio palinsesto. Si parte alle 14 con Ludovico Mauro e Anna Dini in studio per il "Viola Weekend", poi sarà il turno di Francesco Benvenuti fino alle 18 quando ci sarà "Tutti in campo". Dalle 19 alle 20 il Museo Fiorentina con "100 anni di Passione Viola" e dalle 10 alle 20.50 "Made in Viola", la nuova trasmissione dedicata alla Fiorentina Primavera. A chiudere la lunga giornata come di consueto "Extra Viola" dalle 21 alle 21.30.

