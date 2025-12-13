La lunga giornata di dirette di Radio Firenzeviola: il programma di oggi
Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola che alla vigilia della sfida contro il Verona offre un ampio palinsesto. Si parte alle 14 con Ludovico Mauro e Anna Dini in studio per il "Viola Weekend", poi sarà il turno di Francesco Benvenuti fino alle 18 quando ci sarà "Tutti in campo". Dalle 19 alle 20 il Museo Fiorentina con "100 anni di Passione Viola" e dalle 10 alle 20.50 "Made in Viola", la nuova trasmissione dedicata alla Fiorentina Primavera. A chiudere la lunga giornata come di consueto "Extra Viola" dalle 21 alle 21.30.
Fiorentina, tre motivi per non illudersi che la vittoria sulla Dinamo sia una rinascita. Può essere un "ritrovamento" di se stessa, ma se è davvero così lo può dire solo il Verona. Attenzione ad Al-Musrati, una specie di Felipe Melodi Alberto Polverosi
1 Vanoli alla squadra: a gennaio non scappa nessuno. I moduli non fanno la felicità, ma il mercato li può influenzare. Intanto con il Verona sarà difesa a 3
FirenzeViolaVanoli alla squadra: a gennaio non scappa nessuno. I moduli non fanno la felicità, ma il mercato li può influenzare. Intanto con il Verona sarà difesa a 3
Luca CalamaiTracce di vera Fiorentina. Ora servono sei punti con Verona e Udinese. Comanda Ferrari quindi dovrà prendere le decisioni giuste per salvare la squadra. Diego Coppola idea di mercato
