Radio FirenzeViola, prosegue la programmazione: ora c'è "Tutti in campo"

FirenzeViola.it
Oggi alle 16:00
di Redazione FV

Proseguono le dirette di Radio Firenzeviola in questa giornata di vigilia per la Fiorentina. Ora in onda fino alle 18:00 c'è Francesco Benvenuti con "Tutti in campo". Dalle 19 alle 20 ci sarà invece il Museo Fiorentina con "100 anni di Passione Viola" e dalle 20 alle 20.50 "Made in Viola", la nuova trasmissione dedicata alla Fiorentina Primavera. A chiudere la lunga giornata come di consueto "Extra Viola" dalle 21 alle 21.30.

