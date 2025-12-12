Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Garrisca al Vento"

Proseguiranno fino alle 21.30 le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso e fino alle 19:00 Giacomo Galassi e Sauro Fattori commenteranno i temi di giornata durante "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà "Ganzamente in Viola" con Costantino Nicoletti e Alberto Di Chiara e le incursioni del G e dei suoi personaggi cult. Dalle 20:00 alle 20:50 ci sarà il "Brivido Viola" a cura della redazione del "Brivido Sportivo" ed infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!