Iniziano le dirette di Radio Firenzeviola: il palinsesto di oggi

Iniziano le dirette di Radio Firenzeviola in questa giornata di vigilia per la Fiorentina. Ora in onda ci sono Ludovico Mauro e Anna Dini in studio per il "Viola Weekend", poi sarà il turno di Francesco Benvenuti fino alle 18 quando ci sarà "Tutti in campo". Dalle 19 alle 20 il Museo Fiorentina con "100 anni di Passione Viola" e dalle 10 alle 20.50 "Made in Viola", la nuova trasmissione dedicata alla Fiorentina Primavera. A chiudere la lunga giornata come di consueto "Extra Viola" dalle 21 alle 21.30.

