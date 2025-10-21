Prosegue la diretta di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Palla al centro"!
Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi insieme a Costantino Nicoletti vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto di giornata vedrà anche, dalle 19:00 alle 20:45, "CalcioPiù on Air" a cura della redazione di CalcioPiù. E infine dalle 21 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.
Pradè si autocontesta e dà ragione alla Curva, eppure deve risolvere questo disastro. Ha senso indebolirsi e attaccare gli arbitri? Cacciare una persona sola non serve, i problemi nascono da lontano. E domenica il Bologna…di Angelo Giorgetti
FirenzeViolaLa Primavera all'esordio in Y. League, la carica di Bertolini: "Legia, siamo pronti. Noi un gruppo forte che sogna in grande"
Mario TeneraniRigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
Tommaso LoretoTornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"
