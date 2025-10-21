Harald Bartl: “Il Rapid Vienna come la Fiorentina: al momento è in forte crisi"

Nella mattinata di Radio FirenzeViola spazio all'analisi dell'avversario di giornata della Fiorentina, il Rapid Vienna. Il giornalista Harald Bartl è intervenuto a "Chi si compra?", da anni segue il calcio austriaco, ci ha raccontato qualche curiosità sul Rapid Vienna: "Il Rapid sta vivendo un momento difficile, ha cambiato quasi tutto in estate. Sono rimasti solo 2-3 giocatori, c'è un nuovo allenatore che aveva allenato anche il Borussia Dortmund. Pensavano tutti che quest'anno avrebbero vinto il campionato, invece mancano un po di mentalità. Sono all'interno di una forte crisi. Anche nell'ultima gara hanno giocato con la squadra più forte, non hanno fatto turnover. Ha perso prima della sosta con il Salisburgo e non meritava di perdere. Questo Rapid in questa situazione non lo vedevo da anni".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!