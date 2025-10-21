FirenzeViola

Nuova seduta al Viola Park, differenziato per Robin Gosens

Concentrazione ma clima sereno al Viola Park dove il gruppo si è ritrovato per l'allenamento odierno. Giovedì la squadra sarà impegnata a Vienna contro il Rapid per la seconda giornata della League Phase e dunque Pioli tira le somme sulla possibile formazione anti-Rapid. Prima della partenza di domani per Vienna, il tecnico avrà a disposizione la rifinitura di domani mattina, sempre al Viola Park, per gli ultimi dubbi e per stilare l'elenco dei convocati.

Nella seduta odierna Robin Gosens ha fatto allenamento personalizzato anche se le sue condizioni non destano preoccupazione in vista di giovedì.