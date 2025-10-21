Social

Fiorentina, l'in bocca al lupo a Italiano: "Auguri di pronta guarigione"

Oggi alle 13:26Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha pubblicato un post su X per fare il proprio in bocca al lupo a Vincenzo Italiano, che nella giornata di ieri è stato ricoverato in ospedale a causa di una polmonite: "Da parte di tutta ACF Fiorentina un augurio di pronta guarigione a Vincenzo Italiano". Questo il tweet originale diffuso dal club di Rocco Commisso:

