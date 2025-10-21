Bucchioni ci va giù duro: "La vera delusione è Pioli: Viola squadra mai nata"

Intervenendo questa mattina su La Gazzetta dello Sport per parlare della crisi della Fiorentina, l'editorialista (tra gli altri anche di TMW) Enzo Bucchioni ha descritto così il momento che sta vivendo la squadra viola: "La vera delusione però si chiama Stefano Pioli. Nei piani del presidente Rocco Commisso l'allenatore scudettato avrebbe dovuto fare la differenza. Era lui, con la sua storia, la sua esperienza fatta di 500 panchine in Serie A, il suo carisma, che avrebbe dovuto dare alla Fiorentina il gioco brillante visto al Milan e insegnare ai giocatori come si fa a crescere e a vincere.

Con Pioli la Fiorentina avrebbe dovuto fare l'ultimo step per avvicinarsi alle grandi e invece per ora è solo una squadra mai nata. Il paradosso diventa totale guardando le prestazioni di Kean, Gud e altri che in nazionale continuano a essere protagonisti. Perché?"