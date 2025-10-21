RFV Agresti: "Gudmundsson è un mistero, con Fagioli serve pazienza"

vedi letture

Il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" analizzando il rigore di domenica sera e individuando i possibili responsabili in casa viola: "I dirigenti arbitrali parlano di un rigore che si poteva non dare, non è un scandalo come dice Pradè. Hanno visto la trattenuta sulla maglia e non il tocco sul volto. Quello che a loro non è andato giù è il comportamento antisportivo di Gimenez, che non è stato colpito in volto, ma è stato a sfiorato. Ormai,la maggior parte dei giocatori, quando vengono toccati in volto urlano, come se avessero ricevuto un pugno, quando molto spesso non sono stati neanche toccati."



Che rimedi ci possono essere per uscire da questa situazione e chi ha più responsabilità?

"Quando ci si trova in certe situazioni non si può dare la colpa solo ad una persona, sicuramente, le responsabilità non sono della società che ha speso molto in estate, ci sono state scelte sbagliate della dirigenza ed errori dell'allenatore e dei giocatori. Per uscirne non bisogna farsi prendere dal panico, perché porta solo a trovare scelte affrettate. Penso che non ci sia allenatore migliore di Pioli, per uscire da questo problema. Non credo che il problema sia Pioli, i calciatori devono fare di più".

"Il caso di Gudmundsson è un mistero, perché quando va in Nazionale segna, poi pero arriva a giocare a Firenze ed è impalpabile. Quando la Fiorentina lo ha preso, tutti pensavano che fosse un bel colpo, anche l’Inter l'avrebbe voluto. Fagioli è un giocatore, che dopo le vicende extra campo, forse, deve avere ancora bisogno di tempo per torre al meglio, quindi con lui bisogna avere un po' più di pazienza".

Ascolta il podcast completo su Radio FirenzeViola