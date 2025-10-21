RFV Massimo Orlando: "Fossi in Pradè mi dimetterei. Ma poi chi viene?"

vedi letture

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, è intervenuto a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola per parlare del momento attuale della Fiorentina: "Mi aspettavo questo posizionamento, perché ci sono degli impegni ravvicinati difficili e immaginavo non ci fosse il tempo per prendere una soluzione. Al di là delle ultime parole di Pradè, credo che la Fiorentina non avesse nemmeno pensato una cosa del genere a inizio stagione. L'assenza del presidente pesa, perché in ogni caso la sensazione è che da qui alla partita con l'Inter cambi pochissimo. Il problema si ripresenterà".

Come ha valutato le parole del ds Pradè?

"Io mi sarei dimesso, non avrei mai accettato di continuare a vivere in un posto dove non è non posso uscire di casa, ma siamo più o meno a quei livelli. E' chiaro che l'ultima parola passa al presidente, ma mi sembra che si stia un po' scherzando e perdendo tempo in questo inizio di stagione. Penso che a volte sia necessario un cambio. Il problema è che se Pradè va via chi c'è in dirigenza pronto a scegliere un altro direttore sportivo? Prima c'era Barone che era l'uomo forte di Commisso e prendeva le decisione".

Si aspetterebbe le dimissioni di Pioli?

"Io già due settimane fa lo avrei fatto, ma perché mi baso sempre sulla mia persona. Se non riesco a far andare le cose, se la gente mi critica, se vedo che non c'è intesa con la squadra, preferisco farmi da parte. Al di là delle parole di rito, le cose non funzionano. Fossi stato Pioli, domenica avrei detto 'se il problema sono io, sono pronto ad andarmene'. Vedo una squadra impaurita, che si appoggia al primo uomo e torna indietro, fa passaggi orizzontali, non rischia mai la giocata. Perché dovrebbe in dieci giorni cambiare tutto? Mi sembra dura".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!