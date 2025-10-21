Berni: "Il rigore di Gimenez umilia il calcio. Parisi un acquisto fallimentare"

Fabrizio Berni, ex calciatore, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" esprimendo le proprie idee sul momento buio che sta vivendo la Fiorentina: "Sono molto preoccupato, dovrebbero preoccuparsi tutti, la Fiorentina sta perdendo se stessa, non c'è gioco, non ci sono prospettive di miglioramento, bisogna resettare e concentrarci solo sulla salvezza per raggiungere i 40 punti il prima possibile. La situazione è preoccupante".



Come ha trovato l'intervento di Pradè in conferenza stampa?

"Non è che così risolve i problemi, perché con lui o no, la Fiorentina fino a gennaio resta questa. I problemi sono tecnici, fisici, mentali, però, devo dire che domenica la Fiorentina, giocava una partita che andava per il pareggio, poi c'è stato un rigore che umilia il calcio moderno, perché il rigore deve essere la condanna all'ergastolo nel calcio e questo non lo è".

"Detto che il rigore è assurdo, Parisi, ancora una volta, ha dimostrato le sue difficoltà a livello difensivo. Considerando il periodo con Italiano, è già il quarto rigore che commette, non avendo giocato molte partite, è un giocatore che non ha senso della posizione e perciò penso che la sostituzione di Gosens non è stata una grande mossa di Pioli"."Sì, penso che la sua storia alla Fiorentina sia finita, spero, per la sua carriera, che a gennaio venga venduto, per permettergli di avere una nuova opportunità in un'altra squadra"."Credo sia stata la delusione più grande della campagna acquisti viola. E' un ragazzo dalle buone doti tecniche che il ragazzo ha, ma un giocatore è fatto di altre doti, che fino ad ora non ha dimostrato".

