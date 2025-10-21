Italiano ricoverato all'ospedale per una polmonite: 5 giorni out. Salta Firenze?
Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è stato ricoverato a causa di una polmonite. A renderlo noto è stato il Bologna, che ha emesso questa nota sul suo sito ufficiale: "Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero.
Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club". Da capire se il tecnico dei rossoblù domenica prossima potrà essere in panchina al Franchi per la sfida contro la Fiorentina.
