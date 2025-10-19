Milan-Fiorentina 2-1, rivivi il live su FirenzeViola.it
22:44- Si chiude qui il live di FirenzeViola.it, per questa diretta testuale è tutto.
97'- Finisce qui, la Fiorentina cade in rimonta a San Siro contro il Milan, a nulla è servito il gol del momentaneo vantaggio di Gosens con la squadra di Pioli che si è fatta rimontare nella ripresa da Leao.
97'- Ci prova da fuori area Pongracic, palla che finisce alta sopra la traversa.
95'- Fiorentina che prova in qualche modo a cercare il forcing finale ma fatica a costruire occasioni in questo finale.
92'- Altro cambio nel Milan esce Leao entra Balentien.
91'- Punzione conquistata da Ranieri al limite sinistro dell'area di rigore del Milan.
90'- Saranno 6 i minuti di recupero.
89'- Cambio nel Milan, De Winter prende il posto di Saelemaekers.
89'- Fiorentina che reagisce subito, dopo un batti e ribatti nell'area del Milan il pallone arriva a Dodo che al volo colpisce un avversario.
88'- Doppio cambio nella Fiorentina, entrano Dzeko e Sohm per Mandragora e Nicolussi Caviglia.
86'- Gol del Milan, Leao incrocia e spiazza De Gea.
85'- Marinelli assegna rigore al Milan.
84'- Marinelli richiamato al Var per un possibile rigore al Milan.
81'- Ancora a terra Gimenez in area di rigore, in corso un controllo Var per possibile fallo di Parisi.
80'- Gioco fermo per un colpo alla testa subito da Ricci.
77'- Cambio nella Fiorentina, finisce la partita di Kean al suo posto entra Piccoli.
76'- Bella parata di De Gea. Traversone dalla sinistra di Bartesaghi, spizzata di Ricci e sinistro al volo di Gimenez che trova la pronta risposta del portiere viola.
75'- Destro da fuori area di Dodo che con l'esterno non inquadra lo specchio della porta. Buona occasione per la Fiorentina.
74'- Ammonito Tomori per un fallo da dietro su Parisi autore di un ottimo dribbling.
72'- Conclusione altissima da fuori area sempre di Fofana che calcia dalla lunga distanza senza pretese.
71'- Altro colpo di testa rossonero con Fofana, anche stavolta la conclusione è debole e viene bloccata senza problemi da De Gea.
70'- Colpo di testa di Gimenez che termina sul fondo senza inmpensierire De Gea.
69'- Doppio cambio nella Fiorentina, Parisi prende il posto di Gosens e Gudmundsson entra al posto di Fazzini.
67'- Kean ingaggia un duello con Pavlovic che però ha la meglio e guadagna punzione nella sua metà campo.
63'- Nel momento del gol di Leao la Fiorentina era in dieci con Ranieri che era fuori dal campo per le cure mediche.
63'- Pareggio del Milan. Destro da fuori area di Leao che batte sul secondo palo David De Gea.
60'- Ammonito Fofana per proteste.
57'- Cambio nel Milan, Gimenez prende il posto di Athekame.
56'- Vantaggio Fiorentina!!!! Traversone di Fagioli colpo di testa di Ranieri che rimette in mezzo Maignan smanaccia e sulla respinta, sulla linea di porta, Gosens insacca per il gol dell'1-0.
55'- Spinge la Fiorentina sulla destra con Dodo ed ottiene il terzo calcio d'angolo della gara.
53'- Prima conclusione per la Fiorentina con Nicolussi Caviglia che calcia dalla lunga distanza e non inquadra lo specchio della porta con il destro.
50'- Ammonito Athekame che ha fermato un contropiede viola trattenendo palla con la mano a terra.
48'- Ripresa che è iniziata con il Milan in possesso palla ma con un palleggio prevedibile e lento.
46'- Al via il secondo tempo tra Milan-Fiorentina.
--- INTERVALLO ---
45'- Termina qui il primo tempo, qualche potenziale occasione in più per il Milan, Fiorentina per ora poco pericolosa. In generale una brutta prima metà di gioco.
45'- Un minuto di recupero.
45'- Saelemaekers ci prova da fuori area per il Milan, il suo destro a giro però è sballato e esce alto sopra la traversa.
42'- Brutta conclusione da fuori area di Athekame che svirgola il sinistro e non impensierisce De Gea.
40'- Contropiede del Milan con Leao che punta Pongracic in campo aperto e tenta un crosso in area di rigore. Bravo qui il difensore viola a temporeggaire.
37- Potenziale occasione per la Fiorentina, Dodo complice uno scontro tra due giocatori del Milan ha libertà per arrivare sul fondo, mette il cross in area ma la difesa rossonera respinge. Sulla ribattuta poi, con la palla ancora viola, Marinelli ferma inspiegabilmente il gioco per i soccorsi a Ricci.
34'- Pericoloso il Milan con un traversone di Athekame che non trova sul secondo palo la testa di Leao.
29'- Ritmi bassi e gioco spezzettato in questa prima fase di gara.
26'- Fallo di Modric su Fazzini e punizione in treqaurti per la Fiorentina.
25'- Angolo per la Fiorentina che in questa fase prova a spingere.
24'- Fiorentina che prova a prendere metri giocando lungo su Kean.
21'- Occasione per il Milan. Cross di Modric su punizione e palla che dopo un batti e ribatti arriva sul destro di Pavlovic che in area piccola spara alto sopra la traversa.
19'- Punizione in trequarti offensiva per il Milan. Fallo di Nicolussi Caviglia su Athekame.
16'- Dodo recupera palla su Saelemaekers e lancia in profondità Kean. L'attaccante viola viene anticipato da Gabbia che mette palla in fallo laterale.
13'- Tentativo di percussione sulla sinistra di Leao con un traversone basso ben contenuto da Dodo.
10'- Fiorentina che ora prova ad alzare la pressione, giro palla viola al limite dell'area rossonera.
8'- La partita per adesso la fa il Milan, Fiorentina con il baricentro basso in attesa dell'errore avversario pronta a ripartire.
5'- Prima occasione del match per il Milan, cross su punizione di Modric palla che arriva aTomori a centro area dopo un rimpallo e conclusione dell'inglese alta sopra la traversa.
4'- Punzione sulla trequarti sinistra per il Milan, fallo di Nicolussi su Saelemaekers.
2'- Gioco subito fermo dopo il primo giro palla rossonero per un colpo subito da Fofana.
1- Si parte, è iniziata Milan- Fiorentina!
20:43 - Squadre in campo a San Siro, è tutto pronto per l'inizio della gara.
Le formazioni ufficiali del match:
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Loftus-Cheek, Gimenez, Balentien, Odogu.
Allenatore: Allegri.
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Fagioli, Fazzini; Kean.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Fortini, Parisi, Kouadio, Comuzzo, Viti, Ndour, Sohm, Gudmundsson, Sabiri, Dzeko, Piccoli.
Allenatore: Pioli.
Pioli incontra il suo passato, la Fiorentina cerca la prima vittoria in campionato. Per farlo i viola dovranno superare il Milan di Massimiliano Allegri a San Siro, con i rossoneri incerottati per diverse assenze dovute agli infortuni e con i ragazzi del tecnico gigliato che sono chiamati a dare una sterzata ad una stagione che per il momento li vede con tre soli punti in classifica, in ultima posizione, al pari di Genoa e Pisa. Su FirenzeViola.it il racconto testuale della partita, su Radio FirenzeViola la cronaca e le voci direttamente da Milano.
