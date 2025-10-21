Radio FirenzeViola, ora "I tempi supplementari": anche su YouTube!

Radio FirenzeViola, ora "I tempi supplementari": anche su YouTube!
Oggi alle 15:48Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue la giornata di Radio FirenzeViola. E' il momento de "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi che vi faranno compagnia fino alle 17:00 anche su YouTube! Poi, dalle 17:00 alle 19:00, Giacomo Galassi insieme a Costantino Nicoletti con il loro “Garrisca al vento”. Il palinsesto vedrà anche, dalle 19:00 alle 20:45, "CalcioPiù on Air" a cura della redazione di CalcioPiù. E infine dalle 21 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38. 

Per ascoltarci CLICCA QUI!