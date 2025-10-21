FirenzeViola Viola, altro addio: è divorzio tra la Fiorentina e il CRO Enrico Peruzzo

Una notizia a sorpresa scuote il mondo Fiorentina: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Enrico Peruzzo, fino a pochi giorni fa Chief Revenue Officer del club, non fa più parte della società viola. Un notizia decisamente a sorpresa che arriva peraltro in un periodo delicato sul piano sportivo e che fa seguito ad altri storici volti della Fiorentina nel corso di questi anni (dall'ex responsabile della biglietteria Affibbiato, ora alla Carrarese, all'ex capo del marketing Bianchini - oggi un'eccellenza del Napoli - fino all'avvocato Covelli, divenuta da poco direttore delle risorse umane al Bologna).

Una vita in viola

Peruzzo era diventato con il tempo una figura storica della gestione commerciale viola. Era infatti approdato per la prima volta alla Fiorentina nel 2012, sotto la gestione Della Valle, come Senior Sales, ruolo che ha ricoperto fino al 2017, prima di trasferirsi al Venezia. Il suo ritorno in viola è avvenuto nel 2019, poco prima del passaggio di proprietà a Rocco Commisso: inizialmente come Head of Commercial, Peruzzo ha poi assunto il ruolo di Chief Revenue Officer, diventando il responsabile delle strategie di crescita delle entrate del club. Nulla faceva presagire un epilogo di questo tipo e, in particolare, in questo delicato periodo.

Quale futuro?

La sua uscita potrebbe dunque segnare un cambiamento nella gestione strategica delle risorse economiche della squadra, anche se non sono ancora chiari i prossimi sviluppi: resta infatti da vedere come verranno riorganizzate le funzioni fino a poco fa affidate a Peruzzo.