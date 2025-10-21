RFV Lo Monaco: "Cambio di atteggiamento, ora ogni palla può essere l'ultima"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" delle parole del Ds Pradè e della partita in Conference: "Ieri mi sono complimentato per la sua intervista, perché ha protetto l’allenatore, trasferendo le responsabilità su di lui e questo lo fa una persona che guida. Io, nonostante le difficoltà inizio a vedere dei segni di ripresa. Purtroppo la Fiorentina non ha una difesa solida, in più c'è stato il rigore generoso a favore del Milan, che non ha fatto una grande partita, anche per merito della Fiorentina. La Fiorentina si è disposta con Fazzini a uomo sui Modric, una mossa intelligente, che ha tolto molti sbocchi di gioco al Milan. Ora la squadra deve cambiare atteggiamento e giocare ogni palla come se fosse l'ultima".



Quando è il momento di mettere in discussione Pioli?

"A parte il discorso di Pioli, io parlo della squadra, è la squadra che deve trovare certi concetti, non ci sono discussioni. Se Gudmundsson gioca con l’Islanda e fa doppietta e poi viene a Firenze e non la prende mai, c'è un problema mentale, che in qualche modo devi fartelo passare, perché la Fiorentina ti paga milioni di euro e te devi dare il meglio di te. I calciatori devono capire questo".

"Io credo che la Fiorentina deve trattare tutte le competizioni allo stesso modo, perché la Conference può essere determinante questa stagione, può essere il bene di tutto".

