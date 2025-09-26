Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: c'è il Brivido Viola!

di Redazione FV

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà neanche oggi, giovedì 25 settembre 2025. Adesso, dalle 19 ecco il "Brivido Viola", la trasmissione a cura del Brivido Sportivo, poi anche questa sera dalle 21 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format ideato in collaborazione appunto tra la redazione di Radio Firenzeviola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. 

