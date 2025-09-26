RFV Nilio Agroppi: "Il Pisa venderà cara la pelle. Pioli è ancora alla ricerca di una quadra"

Nilio Agroppi, figlio di Aldo Agroppi ed ex giocatore della primavera della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Queste le sue dichiarazioni sul passato del padre alla guida del Pisa nella stagione 1981-82: "L'esperienza a Pisa con la promozione in Serie A è stata bellissima, nonostante i pro e i contro di quella stagione visto il rapporto di mio padre con il presidente. Entrambi avevano caratteri molto forti. Ricordo che una volta all'aeroporto in partenza per una trasferta mio babbo si trovò tra i convocati un giocatore che lui non aveva chiamato ma che invece Anconetani voleva. Ecco, quel giorno mi ricordo che mio babbo chiamò a casa perché voleva che qualcuno venisse a prenderlo. Non voleva partire. Ma poi con Anconetani trovarono un punto d'incontro".

Su Pisa-Fiorentina di domenica: "Sicuramente i viola troveranno una tifoseria calorosa di fronte a se, il Pisa venderà cara la pelle, anche perché sono quarant'anni che aspetta questa partita. Mio padre oggi della partita direbbe "Meglio due feriti che un morto" (ride ndr.), era molto legato ad entrambi gli ambienti".

Cosa ne pensa dei due tecnici, Pioli e Gilardino?: "Il tecnico viola è navigato ed ha esperienza, sta ancora rodando e cercando la quadra nonostante l'avvio non sia stato dei migliori, visti i pochi punti raccolti. Io comunque darei tempo a Pioli per vedere se riesce a raddrizzare la barca. Gilardino invece ha meno esperienza ma è un giovane emergente che a Pisa ha meno aspettative e che se dovesse centrare la salvezza arriverebbe ad un traguardo paragonabile ad uno scudetto per la tifoseria pisana".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.