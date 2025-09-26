RFV Pierini: "Kean sta soffrendo il poco gioco della Fiorentina. A Pisa servirà carattere"

Alessandro Pierini, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro". Questo quanto dichiarato sulle ultime in casa viola in vista del derby contro il Pisa: "Sicuramente non è stato l'inizio di campionato che tutti si aspettavano per risultati, gioco e prestazioni individuali. Pioli chiaramente da grande allenatore e grande persona si è preso tutte le colpe però poi nello spogliatoio saranno state discusse. Ora la palla passa ai giocatori che dovranno essere più cattivi e rabbiosi, soprattutto in un gara come quella di domenica contro una squadra che torna in Serie A dopo diversi anni e che gioca anche bene, a viso aperto. I viola dovranno avere il piglio giusto".

Come valuta l'avvio di stagione di Kean?: "È chiaro che dietro le sue prove opache c'è anche il problema del gioco della squadra che non permette all'attaccante di finalizzare, così come attualmente non riesce neanche a tenere gli avversari lontani dalla porta. Ci vuole un cambio di tendenza e Kean sta pagando questo offuscamento di gioco. Per me poi lui può giocare sia da solo che in coppia, non penso sia quello il punto della situazione".