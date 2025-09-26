RFV Occhipinti: "Non mi aspettavo questa Fiorentina. I viola dovevano essere da tutta altra parte"

Leonardo Occhipinti, doppio ex di Fiorentina e Pisa, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola nell'intervista "Viola Amore mio". Ecco le sue dichiarazioni in vista della partita di domenica: "I derby erano partite sentite, ho avuto la fortuna di fare il derby toscano solo con la maglia del Pisa perché poi l'anno che sono venuto a Firenze, il Pisa era sceso in B però era una partita molto sentita, soprattutto il primo anno di Serie A del Pisa dopo tantissimo tempo. Devo dire che sono sempre state partite molto corrette, senza problemi al di fuori del campo e molto equilibrate perché è quasi sempre finita in parità".

Come lo vede questo derby?: "Chiaramente c'è una differenza importante nelle rose e nelle formazioni delle due squadre però il Pisa se la gioca senza problemi come ha fatto con le altre partite fino ad adesso. Io non me l'aspettavo una squadra così, che combatte, che gioca novanta minuti, forte fisicamente. Come anche non mi aspettavo la Fiorentina, che doveva essere da tutta altra parte e con dei giocatori fortissimi, trovarsi in difficoltà in questo modo, ora non può più sbagliare".



