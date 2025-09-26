FirenzeViola "Il rodaggio è finito": Pioli indica le parole chiave: qualità, compattezza e manovra di gioco. E testa e cuore su tutte

Servono testa e cuore, il rodaggio ora è finito. Stefano Pioli dà la carica alla Fiorentina alla quale detta i tempi: dopo 70 giorni insieme è il momento di passare dalle parole ai fatti e dare luce ai sogni e alle ambizioni di inizio campionato. E per riaccendere la luce serve fare qualcosa di più di quanto fatto finora, tutti. Il tecnico indica la strada e le parole chiave del discorso sono tre: più qualità in campo, più compattezza e una manovra di gioco migliore. Non è solo un fatto di moduli, insomma, come sottolinea Pioli, ma vanno migliorate diverse situazioni, va trovato l'abito giusto alla squadra. E sgombra subito il campo dai dubbi: Kean che non si è ancora sbloccato non potrà mai essere il problema, da solo o in coppia.

Il mezzo per arrivare a questi miglioramenti è solo il lavoro unito alla concentrazione e alla consapevolezza dell'importanza del derby perché a questo punto solo le vittorie possono dare punti, autostima e fiducia nel lavoro stesso e portano ad una positività dell'ambiente. Insomma servono testa e cuore nella preparazione della gara.

Pioli sa che c'è una tifoseria in questo momento delusa e che l'obiettivo della Fiorentina è rendere felici i tifosi e ricevere i loro applausi visto che, nonostante fischi e critiche di questo periodo, non smettono mai di sostenere la squadra e i suoi protagonisti, compreso lo stesso allenatore che per strada viene comunque caricato e sostenuto. L'ultimo punto sul quale batte il tecnico è che si aspetta miglioramenti proprio perché la squadra ha lavorato sodo in settimana e che manca poco a vedere la sua Fiorentina.

