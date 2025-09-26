RFV Conticini: "Pisa-Fiorentina? Partita difficile, i viola in questo avvio sono stati sfortunati"

Paolo Conticini, noto attore e tifoso del Pisa, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola. Ecco le sue dichiarazioni: "C'è molto fermento a Pisa e nei pensieri dei tifosi. Feci la prima trasferta a Firenze, mi ricordo che fu una battaglia bellissima e me la ricordo perfettamente perché ci furono anche un po' di disordini".

Quanto contano per lei i colori della città?: " E' una cosa che mi viene spontanea, ho visto tante persone che quando arrivava l'Inter, la Juventus, il Milan andavano nell'altra curva pur essendoci la propria squadra del cuore a casa. Uno nasce in una determinata città e dovrebbe tifare per i colori della propria città".

Secondo lei ha ancora senso di parlare di rivalità tra squadre della stessa regione?: "Io sono sono a favore dell'agonismo, di difendere i colori però vorrei che fosse una bella partita, che vincesse lo sport e chi gioca meglio, poi in campo è bello vedere l'agonismo e la battaglia sportiva".



Si aspettava che questo derby fosse in chiave salvezza?: "Sono passate solo quattro patite e parlare di salvezza o di scudetto è molto prematuro. La Fiorentina è stata anche sfortunata in alcune partite ma anche il Pisa che ha giocato meglio con squadre forti e ha perso dei punti per strada. Certo sarà molto più competitiva questa partita perché tutte e due le squadre devono far punti".

