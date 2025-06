RFV Pochesci: "Fossi Commisso mi paracaduterei a Certaldo da Spalletti"

vedi letture

Ospite di Radio FirenzeViola, il tecnico Sandro Pochesci ha parlato del successore di Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina avanzando con forza la nomina di Luciano Spalletti, ormai ex Ct della Nazionale Italiana: "Firenze e la Fiorentina hanno un'occasione incredibile. È come un rigore, non si può sbagliare. Andare da Spalletti e convincerlo.

Certo, servirà un progetto serio e lui è rimasto molto scottato dal trattamento ingiusto che ha ricevuto in Nazionale, ma è un cuore viola e risponderebbe alla chiamata. Se fossi Commisso partirei adesso dagli Stati Uniti e mi paracaduterei nel bosco di Certaldo, lui fa spesso delle passeggiate lì la notte. Va intercettato e fatto firmare, è uno dei migliori cinque tecnici in circolazione in Europa. Spalletti può portare lo Scudetto a Firenze. Anche tra lui e Sarri io non avrei dubbi, Luciano è Luciano. Pioli? Un ottimo allenatore, ma non regge il confronto. Ma quando ricapita un'occasione del genere alla Fiorentina?".