Thorstvedt-Fiorentina, nuovo contatto con l’agente. Ora l’incontro col Sassuolo

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Kristian Thorstvedt resta il primo nome in orbita Fiorentina per il centrocampo di Fabio Grosso. Non è una novità che i viola seguano la mezzala del Sassuolo, che tanto ha fatto bene in questi anni in neroverde e che il neo tecnico viola riabbraccerebbe volentieri nell'esperienza sulla panchina del Franchi, dopo averlo già fatto rendere al massimo a Reggio Emilia.

A breve il vertice coi neroverdi

Sky Sport torna sulla notizia in questione e sottolinea che oggi c'è stato un nuovo contatto tra la dirigenza viola e l'agente del calciatore, ormai assoluto obiettivo per la mediana da rifare. Nei prossimi giorni è in programma un altro vertice, stavolta col Sassuolo stesso, l'intento è portare Thorstvedt alla corte di Grosso e la Fiorentina vorrebbe chiudere in tempi brevi.