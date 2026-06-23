La Fiorentina insiste per Koleosho: attesa a breve la decisione del giocatore
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La Fiorentina insiste per Luca Koleosho. L'esterno d'attacco del Burnley, lo scorso anno in prestito al Paris FC, è la prima scelta dei viola per rinforzare le corsie offensive che sono da tempo la priorità del mercato in entrata e a stretto giro di posta potrebbero accogliere la prima novità di questa sessione estiva.
A breve la scelta del giocatore
Come riporta Sky Sport, il Nazionale under 21 è da ormai diverse settimane il primo nome sulla lista del ds Paratici e l'intesa tra i due club è molto vicina. La Fiorentina preme per chiudere e il giocatore prenderà una decisione nelle prossime ore.
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Primo Piano
Occhio ai 3 segnali di Paratici (da non sottovalutare). Koleosho prototipo della fantasia. Il Ds ai lavori forzati: centro sportivo nuovo e club da ristrutturare. Cambio di passo, competenze e frecciate mascheratedi Angelo Giorgetti
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