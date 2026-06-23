La Fiorentina insiste per Koleosho: attesa a breve la decisione del giocatore

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La Fiorentina insiste per Luca Koleosho. L'esterno d'attacco del Burnley, lo scorso anno in prestito al Paris FC, è la prima scelta dei viola per rinforzare le corsie offensive che sono da tempo la priorità del mercato in entrata e a stretto giro di posta potrebbero accogliere la prima novità di questa sessione estiva.

A breve la scelta del giocatore

Come riporta Sky Sport, il Nazionale under 21 è da ormai diverse settimane il primo nome sulla lista del ds Paratici e l'intesa tra i due club è molto vicina. La Fiorentina preme per chiudere e il giocatore prenderà una decisione nelle prossime ore.