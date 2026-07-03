RFV Pizzigoni sull'addio di Beltran alla Fiorentina: "Un peccato per tutti, qualcuno al River mi disse che ricordava Higuain"

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Carlo Pizzigoni, giornalista de La Fiera del Calcio e di Viva El Futbol, è stato ospite di Radio FirenzeViola nel corso di "Quasi Ufficiale". Grande esperto di calcio argentino, ci ha detto la sua sull'esperienza di Lucas Beltran a Firenze a poche ore dal suo ritorno in prestito al River Plate: "Per me è un grande peccato, mi piaceva molto come attaccante e l'ho seguito a inizio carriera al River. Vi dico di più: ho parlato anche con dei tecnici delle giovanili del River, uno mi ha detto che era rimasto impressionato da lui perché calciava come Higuain. Solo che poi queste qualità a Firenze non si sono mai viste, secondo me c'entra anche il carattere del giocatore. Mi è sembrato sempre timido, non si è integrato al meglio e non ha mostrato quella fame che avevo visto in lui in Argentina.

Anche al Valencia non ha fatto bene, ma secondo me quando lo ha preso la Fiorentina il suo era un investimento giusto, anche per i soldi (ndc, 22 milioni). Ai tempi era nel giro della Nazionale e veniva subito dietro a Lautaro e Julian Alvarez. Non so se è stato un discorso tattico a limitarlo, perché per me lui è un attaccante moderno, di quelli che fanno bene ora. Solo che ha avuto difficoltà anche con gli allenatori avuti. Rimane un rimpianto per tutti".

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