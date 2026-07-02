RFV Fabio Vargas: "Viery vale una big e il Brasile: farà fare una plusvalenza enorme alla Fiorentina"

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Fabio Vargas, giornalista di Hora do Gremio, è intervenuto all'interno di "Chi si compra" su Radio Firenze Viola per parlare di Viery. "È un giocatore cresciuto nelle giovanili del Grêmio, dove ha fatto tutta la trafila. All'inizio dell'anno era quasi stato ceduto in prestito dalla vecchia dirigenza del club, ma poi l'attuale dirigenza, che è subentrata, ha ingaggiato Luís Castro, un tecnico portoghese a cui piacciono molto i giovani del vivaio. Il Grêmio lo ha ingaggiato proprio per questo lavoro con i giovani. E questa nuova dirigenza vuole che i giocatori delle giovanili salgano in prima squadra prima, in modo che succeda quello che sta succedendo ora, quello che è successo con Viery. Parliamo di un giocatore dalla grande intensità, forte, bravo nel gioco aereo, una buona uscita palla al piede e abilità nei passaggi. Per questo motivo, tra l'altro, il Newcastle in Inghilterra era molto interessato a lui, perché ha proprio le caratteristiche giuste per il calcio inglese. Penso che se la caverà molto bene alla Fiorentina. La mia opinione è che questo sarà un trampolino di lancio per arrivare in una big, anche del calcio italiano, come Inter, Milan, Juventus, Roma".

Impiegherà tempo ad adattarsi?

"Per quanto riguarda la questione dell'adattamento, penso di no. Secondo me arriverà e giocherà subito, arriverà cercando il suo spazio e, a mio parere, credo diventerà titolare della Fiorentina in pochissimo tempo, perché ha una capacità assurda nei contrasti, nell'imposizione fisica, un buon passaggio, una buona uscita palla al piede, un buon gioco aereo. Diventerà titolare della Fiorentina in pochissimo tempo, questa è la mia opinione".

Quali sono i suoi margini di miglioramento?

"La sua evoluzione è stata davvero molto rapida, no? Del resto era quasi stato dato in prestito a un altro club qui in Brasile, era completamente fuori dai piani. Poi arriva Luís Castro, lo schiera titolare... il Grêmio stava avendo molti problemi in difesa negli ultimi anni, e la sua ascesa è stata grandiosa. E, secondo me, nel calcio italiano migliorerà in altri aspetti molto significativi, ovvero il gioco aereo e la lettura di gioco e quindi nella rapidità di pensiero. È già un giocatore molto combattivo, ma penso che migliorerà molto nella fase di uno contro uno, nella copertura, nel sistema di gioco. Penso che crescerà tantissimo lì in Italia".

Com'è stato accolto il suo trasferimento nell’ambiente del Gremio?

"Riguardo al trasferimento del giocatore, il Grêmio ha un problema molto grande, ovverosia i debiti: nel corso della storia del club i giocatori cresciuti nel Grêmio hanno sempre salvato il club dal punto di vista finanziario. Da sempre, da Arthur, la cessione più remunerativa della storia, 40 milioni di euro, poi Everton Cebolinha al Benfica, Pepê che oggi è al Porto I tifosi hanno visto la partenza di Viery in modo positivo dal punto di vista finanziario, ma in modo molto negativo per la squadra perché era uno dei pilastri di questo Grêmio, formazione che non ha ancora giocato bene in questa stagione. Ed era una certezza in difesa".

Cosa vedi nel futuro del giocatore?

"Credo non rimarrà molto tempo alla Fiorentina. Penso resterà lì una stagione, una stagione e mezza, e poi se ne andrà. O in una big della stessa Serie A o, logicamente, in Inghilterra, visto che lo stavano già tenendo d'occhio. La sua strada è verso qualche big europea, sicuramente. E qui ti lascio la mia opinione: farà parte del ciclo per la Coppa del Mondo del 2030 con la nazionale brasiliana. È un giocatore di quel livello e la Fiorentina ha pagato poco per Viery. La Fiorentina farà sicuramente una plusvalenza da 50, 60, 70 milioni di euro o di sterline, perché migliorerà tantissimo nel calcio italiano. È un ragazzo incredibile, un bravo ragazzo, un gran lavoratore. Ha avuto qualche problema di infortuni all'inizio della carriera, ma poi si è stabilizzato e non ha più avuto problemi fisici. In conclusione, è un grande acquisto per la Fiorentina".

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