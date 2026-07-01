RFV Colasanto: "Aranda alla Fiorentina? In Italia di giocatori così ne trovi quanti ne vuoi"

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L'agente ed intermediario, nonchè esperto di mercato di calcio argentino, Filippo Colasanto è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni sul mercato viola: "Viery? Ho letto cifre importanti spese da Paratici e dobbiamo fidarci del direttore viola".

Cosa ne pensa della situazione di Beltran? "La Fiorentina lo deve vendere e non regalarlo, nonostante gli ultimi due anni brutti fatti dal ragazzo. Per me è inspiegabile quello che è successo con lui, ad oggi evidentemente il giocatore non ha grosso mercato. Sarà da capire anche se quando tornerà nel River poi il club lo terrà, magari potrebbe anche mandarlo in prestito per dire al Tigre".

Alla Fiorentina piace Aranda del Boja Juniors, che ne pensa? "Il giocatore è giovane, un 2007 che veste una maglia molto importante ed è abituato all'alto livello. A Firenze però arriverebbe con aspettative e magari poi fa la fine di Infantino e Valentini. In Italia di Aranda ne trovi quanti ne vuoi, il Boca però ti fa pagare la maglia che indossa. Per me è inutile prenderlo per metterlo in tribuna. Quello fatto con Infantino, che era una promessa e che invece alla Fiorentina non so se ha fatto tre partite. Valentini anche è un altro che è stato gestito male, io non so con quale spiegazione il ragazzo sia stato convinto ad andare al Verona".

Ci sono attaccanti esterni meno conosciuti in Argentina che la Fiorentina potrebbe prendere? "In Argentina trovi sempre qualcosa di interessante. L'argentino è uno caratteriale. I giovani vengono fatti giocare per poi rivenderli, l'acquisto qui non lo sbagli mai. Poi vanno capiti i rapporti, il mercato dei giocatori è fatto dai procuratori che in base ai rapporti che hanno con i dirigenti decidono dove spostare i giocatori".