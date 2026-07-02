RFV Lo scout Pagani: "Egharevba e Croci compatibili. Il viola è tra i primi tre 2010. Beldenti difensore forte"

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Lo scout Francesco Pagani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare dei due giocatori classe 2010 acquistati dalla Fiorentina, Egharevba e Beldenti: "Quando si gioca ad un certo livello significa che qualcosa devono avere. L'attaccante lo seguo da tempo e ha sempre avuto un fisico corpulento e muscoloso, con la capacità di attaccare l'area, sembra già pronto anche per la prima squadra. Nel suo percorso ha saputo sfruttare il suo fisico anche sotto porta, facendo tanti gol. Principalmente è una prima punta ma se lo mettessi esterno farebbe i cd buchi. Ma davanti c'è anche Croci e i due possono anche giocare insieme perché sono compatibili".

Di Croci cosa pensa? "Croci è un nove e mezzo, ossia una seconda punta che sa fare tutto con grandissima tecnica, ha gamba e sa attaccare la profondità. In senso assoluto è il più forte in Italia, anche più forte di Egharevba a mio avviso. Come utilizzarlo? Guarda Liberali che oggi gioca mezzala perché nel 4-3-3 non gli trovi il ruolo. Qualora Croci ed Egharevba giocassero insieme Croci lo vedo anche esterno, prima punta non tanto".

E di Dennis Beldenti? "E' un difensore centrale molto forte, con una struttura importante. E' aggressivo sull'uomo e sa giocare alto che non è mai scontato ed ha una buona impostazione. Con il fratello ha la capacità di giocare la palla".

Altri 2010 forti? "Come detto, Croci è tra i primi tre. Poi ci metto il portiere Costante dell'Inter, Ghiotto della Juventus e Troiano del Milan, ma mi piace anche Bernamonte della Fiorentina. Donner non gioca in Italia ma in Nazionale ma dimostrato il suo talento".