RFV Calamai: "Il fatto che Mandragora sia tra i testimonial della Fiorentina è un indizio positivo"

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Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, rubrica curata all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così dei temi caldi in casa viola: "Sul mercato qualsiasi indizio diventa interessante. E allora devo dire che la campagna pubblicitaria legata allo sponsor tecnico della Fiorentina ci regala qualcosa di interessante. Tra i calciatori che fanno da testimonial c'è anche Rolando Mandragora. So che c'è una grossa fetta di tifoseria che non vede l'ora di liberarsi di lui, ma ignorano i suoi numeri e il suo apporto.

Io la penso in maniera diversa: in una squadra che sarà profondamente rinnovata, un giocatore come lui, che ha grande senso di appartenenza, sarebbe importanza. E poi i gol che fa e ha sempre fatto sono più che utili. Spero che rimarrà".