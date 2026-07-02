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Calamai: "Beltran simbolo degli errori del passato: ora con Paratici musica diversa"
FirenzeViola.it
Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, rubrica curata all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Lucas Beltran: "È praticamente ufficiale il ritorno di Beltran al River Plate, la Fiorentina è stata forte nel pretendere il rispetto di un accordo fatto. Il giocatore non poteva che accettare di tornare in uno dei club più importanti del mondo. La vicenda Beltran è il simbolo di come siano state sbagliate delle operazioni di mercato dalla precedente gestione.
Il simbolo di un investimento importante che voleva essere una prima punta dopo Vlahovic, invece era tutto tranne che quello. Ciò che mi conforta è sapere che tutto questo con Paratici non succederà più".
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Giornalista e voce storica di Radio FirenzeViola, oltre che firma di FirenzeViola.it. Cresciuto professionalmente insieme al progetto viola, segue l’attualità della Fiorentina tra radio e web, collaborando inoltre con Lady Radio e Corriere dello Sport-Stadio.
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