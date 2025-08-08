Pioli di nuovo in viola, Antognoni: "Stefano migliora i giocatori. Fiorentina come le romane"

Giancarlo Antognoni, capo delegazione dell'Italia Under 21 nonché storico capitano della Fiorentina, da "La Tana del Pirata" nel talk show svoltosi oggi pomeriggio e trasmesso in diretta esclusiva da Radio FirenzeViola, ha dato la sua opinione sulla nascitura squadra di Pioli, ripartendo proprio da un giudizio sull'allenatore che ha conosciuto in prima persona quando era dirigente viola: "L'arrivo di Pioli è stata la cosa più importante, l'ho avuto da allenatore quando lavoravo alla Fiorentina in società: so come lavora, ci sono tecnici che migliorano e che peggiorano i calciatori, lui è uno che li migliora. La Fiorentina ha una buona rosa, i presupposti per far bene ci sono. Questa squadra deve migliorare la Conference, se arriva in Europa League va bene".

Spazio poi alla personale griglia di partenza del campionato: "Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Lotito fa i miracoli (ride, ndr)".

