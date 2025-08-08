RFV Antognoni promuove la Viola: "Obiettivo Europa League. Kean? Firenze è la sua dimensione"

In diretta da "La Tana del Pirata", stabilimento balneare a Marina di Castagneto Carducci, durante il talk show televisivo - trasmesso in diretta esclusiva da Radio FirenzeViola - condotto come sempre da Mario Tenerani per parlare di Fiorentina e non solo, ha preso la parola Giancarlo Antognoni, attuale capo delegazione della Nazionale Italiana Under 21. Storica bandiera della Fiorentina, l'Unico Dieci ha fatto il punto sulle nazionali azzurre, i giovani più promettenti del nostro calcio e lo spazio che cercano di ritagliarsi, facendo riferimento anche ai viola: "I nostri giocatori, a differenza che all'estero dove c'è una mentalità diversa, faticano a giocare nei nostri campionati. Faccio l'esempio di Fazzini che ha fatto con noi poco fa l'Europeo Under 21: è un ottimo giocatore, ma speriamo che ora alla Fiorentina giochi. Perché c'è bisogno che i nostri ragazzi inizino a trovare spazio".

Antognoni prosegue poi con alcune considerazioni sulla Fiorentina in generale: "L'arrivo di Pioli è stata la cosa più importante, l'ho avuto da allenatore quando lavoravo alla Fiorentina in società: so come lavora, ci sono tecnici che migliorano e che peggiorano i calciatori, lui è uno che li migliora. La Fiorentina ha una buona rosa, i presupposti per far bene ci sono. Questa squadra deve migliorare la Conference, se arriva in Europa League va bene".

Spazio poi alla personale griglia di partenza del campionato: "Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Lotito fa i miracoli (ride, ndr)".

Infine, alcune battute sulla permanenza di Kean in viola: "Ha fatto bene a rimanere a Firenze, è la sua giusta dimensione. Si è trovato bene, ha fatto 25 gol ed è il suo ambiente ideale. È stato anche in piazze più grandi, ma Firenze gli ha dato la tranquillità che altrove non aveva. Rinunciare all'Arabia è stata la cosa migliore".