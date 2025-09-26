RFV Patrizio Sala su Pisa-Fiorentina: "Viola favoriti ma occhio ai nerazzurri. Sarà una gara tosta"

Patrizio Sala, ex calciatore di Fiorentina e Pisa, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Il Brivido Viola" per parlare del derby di domenica pomeriggio tra gigliati e nerazzurri all'Arena Garibaldi. Queste le sue dichiarazioni a partire da un ricordo dello storico presidente del Pisa Romeo Anconetani: "Anconetani era molto competente. Un presidente a tempo pieno. Era schietto, diretto forse anche troppo. L'unico difetto era che gli piaceva mandare in ritiro i giocatori. I ritiri purtroppo per me non hanno grande senso. La professionalità di un atleta penso debba essere quella di fare una vita sana. In ritiro stai lontano dalla famiglia mentre con la famiglia ti rilassi. Ma lui era il presidente e quindi era giusto stare alle due decisioni".

Questo derby cosa significa per le due squadre?

"La Fiorentina viene da risultati negativi, soprattuto l'ultimo contro il Como, anche se i lariani li metto tra le prime 10 in classifica. I viola hanno un buonissimo organico e un buonissimo allenatore. Il calcio di Pioli è diverso da quello di Palladino e quindi penso debba essere dato un po' di tempo a Pioli. Il Pisa va tenuto in considerazione perché è una squadra tosta fisicamente e molto organizzata. Sarà dura per la Fiorentina".

A centrocampo ci aspettavamo di più da Fagioli

"Deve trovare un po' di complicità con i compagni di reparto. Però di qualità la Fiorentina nel mezzo ne ha precchia. Non solo nel mezzo ma anche davanti sia con Piccoli che con Kean. L'anno scorso Kean mi ha impressioanto perché ha fatto qualcosa di straordinario. Vedo la Fiorentina favorita ma occhio al Pisa che è tosto sia a livello organizzativo che di carattere".

Vede come una forzatura impiegare Piccoli insieme a Kean?

"Penso che sia una strada che Pioli ha intrapreso. Ha coraggio a far giocare queste due punte insieme. Sono molto qualitativi entrambi e poi c'è Dzeko coem terzo attaccante. Penso che la Fiorentina stia credendo in questi due ragazzi ed per me è la strada giusta. Chiaro che il centrocampo deve reggere un bel peso".

Quanto è sentita la sfida a Pisa? Che gara si aspetta?

"I derby sono sempre sfide particolari. Credo che a livello regionale sia una sfida importante. In campo sarà una battaglia, spero corretta, ma con tanto agonismo. L'aspetto fisico potrebbe essere determinante e vedo i viola in vantaggio. Ripeto però che il Pisa può creare problemi a tutte le squadre".

